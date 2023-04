ജാതി സെൻസസ്: പ്രതീക്ഷയോടെ ജെഡിയു – ആർജെഡി സഖ്യം

പട്ന ∙ ജാതി സെൻസസ് മുഖ്യ അജൻഡയാക്കി 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നേരിടാൻ ജനതാദൾ (യു) – ആർജെഡി ധാരണ. ബിജെപിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്ന ജാതി സെൻസസിന് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണ കൂടി ലഭിച്ചതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഇരുകക്ഷികളും. ജാതി സെൻസസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിഷയമാക്കുന്നത് നിതീഷ് കുമാറിനു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിനു വഴിയൊരുക്കുമെന്നും ജെഡിയു – ആർജെഡി കരുതുന്നു.

ബിഹാറിൽ ബിജെപിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ജെഡിയു – ആർജെഡി സഖ്യം രൂപമെടുക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയതു സംസ്ഥാനതല ജാതി സെൻസസ് വിഷയമായിരുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ദേശീയതല ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യം നിരാകരിച്ച ശേഷമാണ് ബിഹാറിൽ ഇതിനുള്ള നടപടികളാരംഭിച്ചത്.

English Summary: JDU- RJD To Face 2024 Lok Sabha Elections With Caste Census As Main Agenda