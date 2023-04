‘മരണംവരെ എൻസിപിക്കാരൻ’: അജിത്തിന്റെ നാടകം പവാറിന് മുന്നിൽ ശക്തി കാട്ടാൻ

മുംബൈ ∙ ബിജെപിയിൽ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പാടേ തള്ളിയ മഹാരാഷ്ട്ര പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അജിത് പവാർ, മരണം വരെ എൻസിപിക്കാരനായി തുടരുമെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോടു പറ‍ഞ്ഞു. എന്നാൽ, കരുത്തുകാട്ടാനുള്ള രഹസ്യനീക്കങ്ങൾ അദ്ദേഹം തുടരാനാണു സാധ്യത.

സംസ്ഥാനത്തും എൻസിപിയിലും ശക്തി തെളിയിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ അജിത് ബിജെപി ‘ചായ്‌വ്’ നാടകം നടത്തിയതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം തനിക്കു ലഭിക്കണമെന്നാണ് അജിത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ശരദ് പവാറിനു സൂചന നൽകുകയായിരുന്നുവത്രെ ലക്ഷ്യം.

അതിനിടെ, 15 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഡൽഹിയിലും രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ശരദ് പവാറിന്റെ മകളും ബാരാമതി എംപിയുമായ സുപ്രിയ സുളെ നടത്തിയ പരാമർശം ചർച്ചയായി. ഇത് പരിഹാസരൂപേണ പറഞ്ഞതാണെന്ന് എൻസിപി നേതാക്കൾ പിന്നീട് പറഞ്ഞു.

