കുട്ടി ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്... ഉറപ്പിക്കാതെ ചൈന

കുട്ടി ഒന്നു മതിയെന്ന് ആദ്യം കർശനമായി പറഞ്ഞു. ആ നയം തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മക്കൾ രണ്ടാകാമെന്നു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഫലമില്ലാതായപ്പോൾ മൂന്നാകാമെന്നു മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും രക്ഷയില്ല. അതാണ് ചൈനയുടെ അവസ്ഥ. 3 മക്കളാകാമെന്നു സർക്കാരും പാർട്ടിയും പറഞ്ഞെങ്കിലും താൽപര്യമില്ലെന്നാണു ഭൂരിപക്ഷം ദമ്പതികളുടെയും നിലപാട്. തൊഴിലെടുക്കാൻ കെൽപുള്ള പ്രായക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുകയും വയോധികർ കൂടുകയുമാണ്. സാമ്പത്തികവളർച്ചയെ തളർത്തുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ പുതിയ മാർഗങ്ങളൊന്നും ചൈന കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല.

ജനസംഖ്യ 60 കോടിയെന്നാണ് 1953 ൽ ആദ്യ സെൻസസിൽ ചൈനയ്ക്കു കിട്ടിയ കണക്ക്. കുടുംബാസൂത്രണം വേണമെന്നു ശുപാർശയുണ്ടായി; ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും. എന്നാൽ, ‘മുന്നോട്ടുള്ള മഹത്തായ കുതിപ്പി’നു നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ മാവോ സെദുങ്ങിനു തോന്നിയത്, ആളെണ്ണം എത്ര കൂടുതലാണോ അത്രയും കരുത്തെന്നാണ്; കമ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിനു കീഴിൽ ജനമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് അദ്ഭുതവും സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്നും.

1960കളിൽ പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് 6 ആയി. ജനനനിയന്ത്രണം കർശനമാക്കണമെന്ന് ആലോചനയുണ്ടായി. ‘ഒരു കുഞ്ഞ് തീരെ കുറവല്ല, രണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, മൂന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ്’ – ഇതായിരുന്നു 1971ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മുദ്രാവാക്യം. നഗരങ്ങൾ മുതൽ‍ പ്രാദേശികതലംവരെ ജനനനിയന്ത്രണ മേൽനോട്ടത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭധാരണ പ്രായം, മുൻപത്തെ പ്രസവം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ േരഖപ്പെടുത്തി; ഗർഭനിരോധന സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും ആർത്തവചക്രവും ഉൾപ്പെടെ നിരീക്ഷിച്ചു. ഗർഭം അലസിപ്പിക്കൽ വർധിച്ചു. ജനനനിരക്കിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി.

വലിയ സാമ്പത്തികവളർച്ചയും ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടലും നേടണമെങ്കിൽ ആളെണ്ണം കൂടുതലായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഡെങ് സിയാവോപിങ്ങിന്റെ കാലത്തു പാർട്ടി വിലയിരുത്തി. അങ്ങനെയാണ് 1980ൽ ഏക കുട്ടി നയം നടപ്പാക്കുന്നത്. ചില വംശീയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇളവുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടായി. അതിനാൽ ആദ്യ കുട്ടി പെൺകുഞ്ഞെങ്കിലോ അംഗപരിമിതിയുണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നുകൂടിയാകാം എന്നതുൾപ്പെടെ 14 ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചു. വീണ്ടും ജനനനിരക്ക് ഉയരുന്നുവെന്നു കണ്ടപ്പോൾ 1986 മുതൽ ഏക കുട്ടി നയം കൂടുതൽ കർശനമാക്കി.

രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ പിഴ, തൊഴിൽനഷ്ടം, ആനുകൂല്യങ്ങൾ തടയൽ തുടങ്ങിയ ശിക്ഷാനടപടികളുണ്ടായി. അതു നേരിടാൻ മാർഗമില്ലാത്തവരിൽ ചിലർ കുഞ്ഞുണ്ടായെന്നതു രഹസ്യമാക്കിവച്ചു, ചിലർ രാജ്യം വിട്ടു. ആദ്യ പ്രസവത്തിൽ ഇരട്ടകളെയും 3 കു‍ഞ്ഞുങ്ങളെയുമൊക്കെ ലഭിക്കാൻ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയെന്നും പഠനങ്ങളുണ്ട്.

എന്തായാലും, പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഏക കുട്ടി നയം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേവർഷം, 1979ൽ, 2.8 ആയിരുന്നു നിരക്കെങ്കിൽ 1995ൽ 1.8 ആയി.

പൊതുവേ പെൺകുട്ടികളോടു താൽപര്യമില്ലാത്ത രാജ്യമാണ്. ജനനനിരക്ക് അനാരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ കുറയുന്നതും ആൺ–പെൺ അനുപാതത്തിലെ വലിയ വ്യത്യാസവും പിന്നീടു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ്, 2016ൽ, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളാകാമെന്നു നയം മാറ്റുന്നത്. എന്നിട്ടും ഫലമുണ്ടായില്ല; ജനസംഖ്യ സുസ്ഥിരമാക്കി നിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് (2.1) നേടാനായില്ല.

2021ലാണ് 3 മക്കളാകാമെന്ന് ചൈന വീണ്ടും നയം മാറ്റുന്നത്. മക്കളുടെ എണ്ണം കൂടുതലെങ്കിൽ സർക്കാരിലേക്കു നൽകേണ്ട ഫീസ് ഒഴിവാക്കുക, മാതാപിതാക്കൾക്കു ശിശുപരിചരണ അവധി നൽകാൻ‍ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ നടപടികളുണ്ടായി. എന്നാൽ, ജനം നിയന്ത്രണം സ്വയം നടപ്പാക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് വ്യക്തമായത്. ജീവിതച്ചെലവാണ് പ്രശ്നം. അങ്ങനെ 4–2–1 എന്നതാണ് ഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളുടെയും ഘടന: ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മാതാപിതാക്കൾ – ഭാര്യയും ഭർത്താവും – മകൾ അല്ലെങ്കിൽ മകൻ.

