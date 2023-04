ജനസംഖ്യ അവസരമാണ്, വെല്ലുവിളിയും

ജനസംഖ്യയിലെന്ന പോലെ യുവത്വത്തിലും ലോകത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ഉയർ‌ത്തുന്നു. ഒപ്പം, ഉജ്വലമായ ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഏറുകയാണ്. 28 വയസ്സാണ് ഇന്ത്യയുടെ മധ്യപ്രായം (മീഡിയൻ ഏജ്). തൊഴിൽ പ്രായത്തിലുള്ളവർ ഇനിയുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളോളം രാജ്യത്തിനു കരുത്തു പകരും. 2029ൽ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടൽ യാഥാർഥ്യമാക്കുകയെന്നത് ഇനി നടപ്പുള്ള കാര്യമാണ്.

സംസ്ഥാനങ്ങളെ കോർത്തിണക്കി കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാത ശൃംഖലകൾ രാജ്യത്തെ ഗതാഗതസംവിധാനത്തിന് ഊർജം പകരുന്നു. മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം യാത്ര എളുപ്പമായി. രാജ്യത്ത് എവിടെയും എത്തിച്ചേരാം. സ്വന്തമായി വീടുള്ള, വിമാനയാത്ര ചെയ്യാൻ പണം മുടക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന, സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവ് താങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള, അവധിക്കാലം ആഘോഷപൂർവം ചെലവിടാനും പുറത്തുപോയി ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും താൽപര്യമുള്ള മധ്യവർഗക്കാരുടെ എണ്ണം ഏറിയതോടെ ഇന്ത്യ പഴയ ഇന്ത്യയേയല്ല.

ഞാനും എന്റെ മക്കളും വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായ ഇന്ത്യയാണ് ഇപ്പോഴത്തേത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൺലൈനായി ചെയ്യാം. വൈദ്യുതി, വെള്ളം, പാചകവാതകം, ഫോൺ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളുടെ കണക്‌ഷനും മറ്റുമായി കാത്തിരുന്നു മടുക്കുന്നത് ഉറക്കത്തിലെ ദുഃസ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളൊക്കെ എന്തുമാകട്ടെ, നഗരപാതകളിൽ നോക്കിയാൽ ചെറുകാറുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ എസ്‌യുവികളു‍ം സെഡാനുമാണ്.

ശരാശരി മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനത്തിൽനിന്ന് കുറച്ചു പണം അധിക സേവനങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ചെലവഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന ചിന്താഗതിയാണിപ്പോൾ; വീട്ടിൽ രണ്ടു പേർക്കു ജോലിയുണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷിച്ചും. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസവും സാമ്പത്തികഭദ്രതയുമുള്ള മധ്യവർഗ കുടുംബങ്ങളുടെ മാത്രം കാര്യമാണ്. ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും വച്ചുപുലർത്തുന്ന അധ്വാനവർഗക്കാരുടെ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ്. പക്ഷേ ചെറുപട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമായി കഴിയുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയേയല്ല.

പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക്

പ്രായപൂർത്തിയായ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ 50 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരായുള്ളത്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ശരാശരി നില മോശമാണ്. ശമ്പളമുള്ള ജോലി നേടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഉപരിപഠനത്തിനും പ്രഫഷനൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള സാധ്യതകൾ അതോടെ അടയുന്നു. നിർബന്ധിത നീക്കങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ (1975–1977 അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്തൊഴികെ) ഒരു സ്ത്രീക്ക് 2 കുട്ടികൾ എന്ന നിരക്ക് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചെങ്കിലും ജനസംഖ്യയിലെ കുതിപ്പ് വർഷങ്ങളോളം തുടരും. ഉത്തർപ്രദേശും ബിഹാറും പോലെ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രത്യുൽപാദന നിരക്ക് 2.3 അല്ലെങ്കിൽ 2.9 ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും 2 കുട്ടികൾ പോലുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്! മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 1.7, പഞ്ചാബിലാകട്ടെ 1.6!

വൈകുന്ന സെൻസസ്

ജനസംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇത്തരം കണക്കുകളെല്ലാം ഏറ്റവും പുതിയ എൻഎഫ് എച്ച്എസ്–5 ഡേറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അത് വിശ്വാസയോഗ്യവും വളരെ വിപുലവും ആയിരിക്കെത്തന്നെ, ഒരു സർവേ മാത്രമാണെന്ന വസ്തുതയുമുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതായ 2011 ലെ സെൻസസിൽപോലും 2.7 കോടിപ്പേർ കണക്കിൽപെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട്. 2021 ൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന സെൻസസ് കോവിഡ് മൂലം മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. 2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് നടക്കുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്.

കുറയുന്ന സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം

ജനസംഖ്യയുടെ ഉൽപാദനക്ഷമതയും മത്സരശേഷിയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രധാന സൂചകങ്ങളിലൊന്ന് തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തമാണ്. ദേശീയ സാംപിൾ സർവേ ഓഫിസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് സർവേ (പിഎൽഎഫ്എസ്) അനുസരിച്ച് 15 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള 25.6 % സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ വേതനം കിട്ടുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരായുള്ളൂ. വലിയൊരു വിഭാഗം സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയുന്നവരാണ്. പ്രത്യുൽപാദനം കുറയുകയും അതിനൊപ്പം വീട്ടിലെ ദൈനംദിന ജോലികളും ശിശുപരിപാലന ചുമതലകളും കൂടി കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ സ്ത്രീകൾ തൊഴിൽരഹിതരായി തുടരുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത കാര്യമാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിനു സ്ത്രീകളുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ക്രിയാത്മകത ഇങ്ങനെ പാഴാക്കിക്കളയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.

പക്ഷേ, അവർ നേരിടുന്ന വിവേചനവും അനീതിയും അവസാനിപ്പിക്കാതെ, സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം വർധിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനാകില്ല. പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ബാലവിവാഹം, ചെറുപ്രായത്തിൽ അമ്മയാകൽ, സ്വയം മതിപ്പുതോന്നാത്ത അവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിൽപെടും. ഇവ മാറിയാലും പാതിയിൽ പഠനമുപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതും ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള ഗർഭധാരണവും ഉൾപ്പെടെ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ശേഷിക്കും.

വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം

ഇത്ര വലിയൊരു ജനതയുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കാനായി രാജ്യവികസന നിരക്കിലും ശ്രദ്ധ പതിയണം. തീരദേശ മേഖലകളിൽ വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിലും തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേറെയും വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ അനുപാതമില്ലായ്മയുണ്ട്. ഒരു സംസ്ഥാനത്തുനിന്നു മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റങ്ങൾക്കായി സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ചേരികളും കോളനികളും പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് അനുവദിക്കാതെ മികച്ച ആസൂത്രണം വേണം.

ജനസംഖ്യാ ഓഹരിയി‍ൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. അവിടത്തെ കുട്ടികൾ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരും തൊഴിൽയോഗ്യരുമാകാൻ തക്കവിധം വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തണം.

ഇനി വേണ്ടത്

വളർച്ചയിലും വികസനത്തിലും (മധ്യവർഗ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിതരീതികളിൽ അവ വ്യക്തമാണ്) ഇന്ത്യ ആനന്ദിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ നമുക്കു മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണം. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ 65% ഇപ്പോഴും ഗ്രാമങ്ങളിലാണു താമസിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേറാനുള്ള വഴി തുറക്കാതെ ജീവിത അഭിവൃദ്ധി താനേ സംഭവിക്കില്ല.

കരുത്തുറ്റ നയപദ്ധതകിളുമായി കുറഞ്ഞത് 5 സംരക്ഷണഭിത്തികളെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്.

∙ പ്രായപൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രം വിവാഹിതയാകാനുള്ള സംരക്ഷണവും ഉറപ്പും സ്ത്രീകൾക്കു ലഭിക്കണം.

∙ പ്രത്യുൽപാദനത്തിൻമേലുള്ള നിയന്ത്രണം സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകണം, അമ്മ–ശിശു പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പഞ്ചായത്തുവഴി ലഭിക്കണം.

∙ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെയും കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവരം ശേഖരിച്ച് ബാലവിവാഹങ്ങൾ തടയണം, വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

∙ ദേശീയ, സംസ്ഥാന വികസനപദ്ധതികളുടെ ആധാരശിലയായി മാനവശേഷി ആസൂത്രണം മാറണം.

∙ രാത്രിസമയങ്ങളിലെ തൊഴിൽ, സുരക്ഷിത യാത്ര എന്നിവയിൽ സ്ത്രീകൾക്കു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ശക്തമാക്കണം.

ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആഗ്രഹപ്പട്ടിക അപ്രായോഗികമെന്നു തോന്നാം. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യാ നേട്ടം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ അസൂയയാകാൻ ഇത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടായേ തീരൂ.

(നാഷനൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് ലേഖിക)

