വയനാട്ടിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഹർജി സൂറത്ത് സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയതോടെ വയനാട്ടിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു കളമൊരുങ്ങി. മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ രാഹുലിന് അനുവദിച്ച സമയം കഴിയുന്നതു വരെ കാത്തിരിക്കുമെന്നു നേരത്തേ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷണർ രാജീവ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

മാർച്ച് 23ന് കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ 30 ദിവസം സമയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉടനുണ്ടായേക്കുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ഉചിതമായ തീരുമാനമുണ്ടാകും.

ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകുന്നതിനാൽ അതു കൂടി കണക്കിലെടുത്തേക്കുമെന്നും കമ്മിഷൻ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ലക്ഷദ്വീപിൽ എംപിയെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ തിരക്കിട്ടു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിച്ച് പിന്നീട് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ വിമർശനത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു.

