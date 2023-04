ബെംഗളൂരു ∙ 7 സീറ്റുകളിൽ മാത്രം മത്സരിക്കുന്ന സിപിഐ 215 സീറ്റുകളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാഗേപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും കോലാറിലെ കെജിഎഫിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ മത്സരിക്കുന്നുമുണ്ട്.

English Summary: CPI to support Congress candidates in 215 assembly constituencies in Karnataka election