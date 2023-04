അദാനി അന്വേഷണം: അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്ന് പവാർ വീണ്ടും

മുംബൈ ∙ അദാനി വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ എല്ലാ പാർട്ടികളും സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതി (െജപിസി) അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ താനും പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാർ ആവർത്തിച്ചു. നേരത്തേ, ജെപിസിയെ തള്ളി പവാർ രംഗത്തെത്തിയത് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുളള പാർട്ടികളെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.



English Summary: Adani probe: Pawar again to support if necessary