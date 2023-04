രാഹുലിന് ആശ്വാസം; പട്ന കോടതിയിൽ ഹാജരാകേണ്ട

പട്ന ∙ മോദി എന്ന ജാതിപ്പേരുള്ളവരെ അവഹേളിച്ചുവെന്നാരോപിക്കുന്ന കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി 25നു നേരിട്ടു ഹാജരാകണമെന്ന പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവ് പട്ന ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. പട്ന എംപി/എംഎൽഎ പ്രത്യേക കോടതി നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണു രാഹുൽ പട്ന ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഇതേകേസിൽ സൂറത്ത് കോടതിയിൽ വിചാരണ നടക്കുന്നതിനാൽ വീണ്ടുമൊരു വിചാരണ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാദം. ഹൈക്കോടതി മേയ് 15നു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതു വരെ കീഴ്ക്കോടതി നടപടികൾ സ്റ്റേ ചെയ്തു.

മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് സുശീൽ കുമാർ മോദിയുടെ ഹർജിയിലാണ് പട്ന പ്രത്യേക കോടതി രാഹുലിനു സമൻസ് അയച്ചത്. സൂറത്തിലെ കോടതി മാനനഷ്ടക്കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ 2 വർഷത്തെ തടവിനു ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ലോക്സഭാംഗത്വത്തിൽനിന്ന് അദ്ദേഹം അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടു.

