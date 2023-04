ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേരിലുള്ള ‘പിഎം കെയേഴ്സ്’ ഫണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വിവരാവകാശ നിയമത്തിനു കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ലെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഭിഷേക് സിങ്‌വി ചോദിച്ചു. ഫണ്ടിലെ 60% തുക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏകദേശം 5000 കോടി രൂപയാണു സംഭാവനയായി എത്തുന്നത്. ഫണ്ടിലെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനോ വിവരാവകാശത്തിനു കീഴിലാക്കാനോ കേന്ദ്രം തയാറല്ല. ഫണ്ടിന്റെ നടത്തിപ്പ് സുതാര്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

English Summary : PM cares fund is not transparent says congress