ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീലുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

അഹമ്മദാബാദ് ∙ അപകീർത്തിക്കേസിൽ കുറ്റക്കാരനെന്നു കണ്ടെത്തിയ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. നേരത്തെ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ അപ്പീൽ തള്ളിയിരുന്നു. ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യം രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകർ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിൽ ഉന്നയിക്കും.

വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ രാഹുലിന്റെ ലോക്സഭാംഗത്വം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കു നീങ്ങും. അപകീർത്തിക്കേസിലെ അന്തിമ തീർപ്പ് നീളാനാണു സാധ്യതയെന്നതിനാൽ അയോഗ്യത നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ മാത്രമാണ് സ്റ്റേ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്നത്.

കോലാറിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനു സൂറത്തിൽ കേസ് നിലനിൽക്കില്ല, എല്ലാ മോദിമാരെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന പേരിൽ കേസ് നൽകാനാകില്ല തുടങ്ങിയ വാദങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രധാന അപ്പീൽ ഹർജിയിൽ മേയ് 20നു സെഷൻസ് കോടതിയിൽ വാദം ആരംഭിക്കും.

English Summary: Rahul Gandhi goes to Gujarat High Court after no relief in defamation case