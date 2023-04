ഒഴിഞ്ഞുപോയില്ല; കർണാടകയിൽ പ്രമുഖ പാർട്ടികൾക്ക് ‘വിമതബാധ’

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥികൾക്കു വിമതരുടെ വെല്ലുവിളി. കോൺഗ്രസ്–18, ബിജെപി–14, ജനതാദൾ എസ്–1 വീതം മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിമതരെ നേരിടുന്നു.

അതിനിടെ, അവസാന നിമിഷം പത്രിക പിൻവലിച്ച് കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാർഥിയെ ദൾ പുറത്താക്കി. വിജയനഗറിലെ കാംപ്ലിയിൽ ദേശ് പ്രേം പാർട്ടിക്കായി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്ഥാനാർഥി രമാക്ക മത്സരിക്കുന്നു.

ബെംഗളൂരു പുലികേശി നഗറിൽ കോൺഗ്രസ് സിറ്റിങ് എംഎൽഎ അഖണ്ഡ ശ്രീനിവാസ മൂർത്തിക്കു സീറ്റ് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബിഎസ്പി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നു.

എട്ടുകോടിയുടെ കൈക്കൂലിക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബിജെപി എംഎൽഎ എം.വിരൂപാക്ഷപ്പയുടെ മകൻ മല്ലികാർജുന മാടാൾ (ചന്നഗിരി), രാജിവച്ച എംഎൽഎ ഗൂളിഹട്ടി ശേഖർ (ഹൊസദുർഗ്), മുൻ മന്ത്രി സോഗോഡു ശിവണ്ണ (തുമക്കുരു സിറ്റി), യെഡിയൂരപ്പയുടെ ബന്ധു ചിക്കനഗൗഡർ (കുണ്ട്ഗോൽ) തുടങ്ങിയവരാണു ബിജെപിക്കു വെല്ലുവിളി.

ബെളഗാവിയിലെ ഗോകക്കിൽ ദൾ സ്ഥാനാർഥി ചന്ദൻ ഗിഡ്ഡനാവറാണ് പത്രിക പിൻവലിച്ചു കോൺഗ്രസിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ചന്ദനെ ദൾ പുറത്താക്കി. മുൻ മന്ത്രിയും സിറ്റിങ് എംഎൽഎയുമായ രമേഷ് ജാർക്കിഹോളിയാണ് ഇവിടെ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി.

5 തവണ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയിച്ച രമേശ് 2019 ലാണ് കോൺഗ്രസ്– ദൾ സർക്കാരിനെ വീഴ്ത്തി ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്.

