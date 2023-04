കർണാടക: എസ്ഡിപിഐ, ഉവൈസി പേരിന് മാത്രം

ബെംഗളൂരു ∙ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ജനതാദളും (എസ്) തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗമായ എസ്ഡിപിഐയും അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്‍ലിസെ ഇത്തിഹാദുൽ മുസ്‍ലിമീനും (എഐഎംഐഎം) കാര്യമായി മത്സര രംഗത്തില്ലാത്തതിൽ കോൺഗ്രസിന് ആശ്വാസം. ഇവർ 13% വരുന്ന മുസ്‍ലിം വോട്ട് വിഭജിക്കുമോയെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ ആശങ്ക.

100 സീറ്റിലെങ്കിലും മൽസരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന എസ്ഡിപിഐ 16 സീറ്റിലേക്കും എഐഎംഐഎം 2 സീറ്റിലേക്കു മത്സരം ചുരുക്കി. 2018ൽ മൂന്നിടത്ത് മത്സരിച്ച എസ്ഡിപിഐ 2 ഇടത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. തീരദേശ മേഖലയിലും ബെംഗളൂരുവിലും മൈസൂരുവിലുമാണ് ഇക്കുറി ബലപരീക്ഷണം. എഐഎംഐഎമ്മിന്റെ പോരാട്ടം വടക്കൻ കർണാടകയിലാണ്.

ബിജെപിക്ക് റെഡ്ഡിക്കടമ്പ

∙ മുൻ ബിജെപി മന്ത്രിയും ഖനിവ്യവസായിയുമായ ജി.ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡിയുടെ കല്യാണ രാജ്യ പ്രഗതി പക്ഷ പാർട്ടി 49 സീറ്റിലാണ് മൽസരിക്കുന്നത്. ഖനി മേഖലയായ ബെള്ളാരി, വിജയപുര, കൊപ്പാൾ ജില്ലകളിൽ ബിജെപിക്ക് ഇതു വെല്ലുവിളിയായേക്കും. റെഡ്ഡിയുടെ സഹോദരന്മാരായ കരുണാകര റെഡ്ഡിയും സോമശേഖര റെഡ്ഡിയും വലംകയ്യായിരുന്ന മന്ത്രി ബി.ശ്രീരാമുലുവും ബിജെപിയിൽ തുടരുന്നതിനാലും ഖനി അഴിമതിക്കേസുകളിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന ജനാർദന റെഡ്ഡി പണ്ടത്തെ പടക്കുതിരയല്ലെന്നതുമാണ് ബിജെപിയുടെ ആശ്വാസം.

213 സീറ്റിൽ എഎപി

∙ 2018ൽ 28 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച് 0.55% വോട്ട് വിഹിതം നേടിയ ആംആദ്മി പാർട്ടി ഇക്കുറി 213 സ്ഥാനാർഥികളെ കളത്തിലിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരു നഗരമേഖലയും വടക്കൻ കർണാടകയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രതീക്ഷ. ഗുജറാത്ത് മാതൃകയിൽ എഎപി വോട്ട് ഭിന്നിപ്പിക്കില്ലെന്നാണ് ആദ്യ സൂചനകൾ.

ബിഎസ്പിയും ഇടതു കക്ഷികളും

∙ 2018ൽ ദൾ പിന്തുണയോടെ 18 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച ബിഎസ്പി ഒരിടത്ത് ജയിച്ചു. ഇത്തവണ 137 സീറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നു. കന്നഡ അനൂകൂല കക്ഷിയായ കർണാടക രാഷ്ട്ര സമിതി 200 സീറ്റിൽ രംഗത്തുണ്ട്. സിപിഐ 7, സിപിഎം 4, സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌യുസിഐ) 24 സീറ്റിൽ പോരാടും.

English Summary: SDPI and AIMIM contesting only in few seats in Karnataka Assembly Election 2023