ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ മരിച്ചു എന്നതു കൊണ്ട് മാത്രം സ്ത്രീധന മരണമാകില്ല: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭാര്യ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം അതിനെ സ്ത്രീധന മരണമായി കരുതാനാകില്ലെന്നു സുപ്രീം കോടതി.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഒരു സ്ത്രീധന മരണക്കേസിൽ ഭർത്താവിനെ ശിക്ഷിച്ചതു റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ജഡ്ജിമാരായ അഭയ് എസ്. ഓക്ക, രാജേഷ് ബിണ്ഡാൽ എന്നിവരുടെ നടപടി. മരണത്തിനു തൊട്ടു മുൻപുള്ള ക്രൂരതയ്ക്കും അവഹേളനത്തിനും സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പീഡനത്തിനും തെളിവില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണിത്.

1993 ൽ വിവാഹിതയായ പെൺകുട്ടി 1995 ൽ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ വച്ചാണു മരിച്ചത്. സ്ത്രീധന പീഡനമാണെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പരാതിപ്പെട്ടു. കേസിൽ ഭർത്താവിനെയും സഹോദരനെയും അമ്മയേയും വിചാരണക്കോടതി ശിക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഭർത്താവിന്റെ മാത്രം ശിക്ഷ ശരിവച്ചു. തുടർന്നാണ് കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തിയത്. പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മരണത്തിനും ഏറെ മുമ്പുള്ളതാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

English Summary: Death of wife in matrimonial home will not be dowry death says Supreme Court