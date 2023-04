സിസോദിയയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി നാളെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയയുടെ ജാമ്യഹർജിയിൽ വിധി പറയുന്നതു കോടതി നാളത്തേക്കു മാറ്റി. ഡൽഹി മദ്യലൈസൻസ് അഴിമതിക്കേസിൽ സിബിഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സിസോദിയ തിഹാർ ജയിലിലാണ്. അഴിമതിയുടെ മുഖ്യസൂത്രധാരനെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മാർച്ച് 31ന് കോടതി അദ്ദേഹത്തിനു ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

കള്ളപ്പണക്കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും സിസോദിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കേസിൽ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജിയിലാണു നാളെ വിധി പറയുക. ഗുരുതര രോഗം ബാധിച്ച് ഭാര്യ ആശുപത്രിയിലാണെന്നും സിസോദിയ കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Delhi court to give verdict in Manish Sisodia bail petition in liquor license corruption case