ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസ്: ഇന്ത്യൻ വംശജനെ സിംഗപ്പൂർ ഇന്ന് തൂക്കിലേറ്റും

സിംഗപ്പൂർ ∙ ലഹരി കടത്തു കേസിൽ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ വംശജനായ തങ്കരാജു സുപ്പയ്യയെ (46) ഇന്നു തൂക്കിലേറ്റും. ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് കടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ 2014 ൽ അറസ്റ്റിലായ സുപ്പയ്യയ്ക്ക് 2018 ഒക്ടോബറിലാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്.



ഇതേസമയം, സുപ്പയ്യയുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കരുതെന്ന് യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ ഓഫിസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, ബ്രിട്ടിഷ് ശതകോടീശ്വരൻ റിച്ചഡ് ബ്രാൻസൻ തുടങ്ങി വധശിക്ഷയെ എതിർക്കുന്ന ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തങ്കരാജു സുപ്പയ്യയുടെ സഹോദരി ലീലാവതി സുപ്പയ്യ സഹോദരനെ തൂക്കിലേറ്റരുതെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന നിവേദനവുമായി. ചിത്രം: Roslan RAHMAN / AFP

English Summary : Indian to be hang in Singapore in drugs smuggling case