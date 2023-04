റബേക്ക മത്തായി ഡപ്യൂട്ടി സിഎജി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസിലെ റബേക്ക മത്തായിയെ ഡപ്യൂട്ടി കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലായി നിയമിക്കാൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ നിയമനകാര്യ സമിതി തീരുമാനിച്ചു. നിലവിൽ അഡിഷനൽ ഡപ്യൂട്ടി സിഎജിയാണ്. പത്തനംതിട്ട നിരണം പുള്ളിപ്പടവിൽ പരേതനായ വി.കെ.വർഗീസിന്റെയും ഏലിയാമ്മയുടെയും മകളായ റബേക്ക എഴുത്തുകാരി കൂടിയാണ്.

English Summary: Rebecca Mathai new deputy Comptroller and Auditor General of India