നടി ക്രിസാനെ ലഹരിക്കേസിൽ കുടുക്കിയത്; 26 ദിവസത്തിനു ശേഷം മോചനം

ഷാർജ/മുംബൈ∙ ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽ നടി ക്രിസാൻ പെരേര (27) യെ കുടുക്കിയതാണെന്ന മുംബൈ പൊലീസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് ഷാർജ അധികൃതർ അവരെ വിട്ടയച്ചു. 26 ദിവസത്തിനു ശേഷമാണു ജയിൽ മോചനം. നടിയുടെ അമ്മ പ്രമീള പെരേരയോട് വളർത്തുനായയുടെ പേരിൽ ഇടഞ്ഞ ആന്റണി പോൾ എന്നയാളാണു കെണിയൊരുക്കിയതെന്നു മുംബൈ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ബേക്കറി ഉടമയായ ഇയാളെയും കൂട്ടാളി രവിയെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടികൂടിയതോടെയാണ് നടി നിരപരാധിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും റിപ്പോർട്ട് ഷാർജ പൊലീസിന് കൈമാറിയതും.

പൊലീസ് പറയുന്നത്: കോവി‍ഡ് ലോക്ഡൗൺ സമയത്ത് ആന്റണിയുടെ സഹോദരി താമസിച്ചിരുന്ന പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിലാണ് നടിയും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ആന്റണി സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ പ്രമീള പെരേരയുടെ വളർത്തു നായ കുരച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾക്കു നേരേ ചാടി. കസേരയെടുത്ത് നായയെ അടിക്കാനാഞ്ഞ ആന്റണിയെ പ്രമീള ശകാരിച്ചു. പരസ്യമായി അപമാനിച്ചതിന്റെ പ്രതികാരമായാണു കെണിയൊരുക്കിയതെന്നാണ് ഇയാളുടെ മൊഴി.

ആന്റണിയുടെ കൂട്ടാളി രവിയാണ് ടാലന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണെന്ന വ്യാജേന ദുബായിൽ ഹോളിവുഡ് പരമ്പരയുടെ ഓഡിഷനിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന ഇ മെയിൽ അയച്ചത്. പോകുന്നതിന് തലേ ദിവസം ലഹരി മരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ച ട്രോഫി നടിയെ ഏൽപിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുന്നയാൾക്ക് കൈമാറണമെന്നാണു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആരും സ്വീകരിക്കാനെത്താതെ വന്നതോടെ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്നു നടിക്കു മനസ്സിലായി. ഇതിനിടെ, പരിശോധനയിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയും ജയിലിലാകുകയും ചെയ്തു.

