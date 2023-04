ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ: കേസ് തുടരും; താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കു നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ്ഭൂഷൻ ശരൺ സിങ് എംപിക്കെതിരായ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിച്ചത്. കേസെടുക്കുമെന്നും മറ്റു വിഷയങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നതിനാൽ ഹർജി ഇനി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്നുമായിരുന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ നിലപാട്.

എന്നാൽ, ബ്രിജ്ഭൂഷനെതിരെ പരാതി ഉന്നയിച്ച വനിത താരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക അവരുടെ അഭിഭാഷകനായ കപിൽ സിബൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബ്രിജ്ഭൂഷനെതിരെ 40 കേസുകൾ വേറെയുണ്ടെന്നും ഇവയുടെ പട്ടിക കൈമാറാമെന്നും പ്രത്യേക ഏജൻസിയെ വച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സിബൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. റിട്ട. ജഡ്ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാകണം പൊലീസ് അന്വേഷണമെന്നും സ്ത്രീസുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ തുഷാർ മേത്തയും സഹകരിക്കണമെന്നും സിബൽ വാദിച്ചു.

ഇതിനെ തുഷാർ മേത്ത എതിർത്തെങ്കിലും സുരക്ഷ നൽകുമെന്നും കേസ് അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു. കേസ് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കു പോകാനേ ഇതുപകരിക്കുവെന്നായിരുന്നു മേത്തയുടെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ കേസിൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, സ്വീകരിച്ച നടപടിയെക്കുറിച്ചു അറിയിക്കാൻ ഡൽഹി പൊലീസിനോടു നിർദേശിച്ചു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഗുസ്തിതാരത്തിന്റെ സുരക്ഷ അവലോകനം ചെയ്തു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കോടതി ഡൽഹി പൊലീസ് കമ്മിഷണറോടു നിർദേശിച്ചു. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യവും കമ്മിഷണർ പരിശോധിക്കും. ഹർജി 4നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിക്കുമെന്ന് ബ്രിജ്ഭൂഷൻ

കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നു പ്രതികരിച്ച ബ്രിജ്ഭൂഷൻ സിങ്, പൊലീസിനോടു സഹകരിക്കുമെന്നും അവരിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉടൻ കേസ് എടുക്കണം, ഞാൻ നിയമം അനുസരിക്കുന്നു, എവിടേക്കും രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്നില്ല. താരങ്ങൾ ആവശ്യം ഓരോ സമയത്തും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് – എംപി പറഞ്ഞു.

