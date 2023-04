കർണാടക ജയിച്ചാൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുദ്രാവാക്യം: ‘ബിജെപി മുക്ത ദക്ഷിണേന്ത്യ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി രൂപീകരിക്കുന്ന ഐക്യപ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ പാർട്ടിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രധാന റോൾ ലഭിക്കാൻ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം അനിവാര്യമെന്നു കോൺഗ്രസ് വിലയിരുത്തൽ. കർണാടകയിൽ ഭരണം പിടിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ‘ബിജെപി മുക്ത ദക്ഷിണേന്ത്യ’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തും. ‘കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം’ എന്ന ബിജെപി മുദ്രാവാക്യത്തിനുള്ള മറുപടി കൂടിയായിരിക്കും ഇത്.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബിജെപിക്കു ഭരണമുള്ള ഏക സംസ്ഥാനമാണു കർണാടക. അവിടെനിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ദേശീയതലത്തിൽ പാർട്ടിക്കു കരുത്താകുമെന്നാണു കോൺഗ്രസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ലോക്സഭാ പോരിൽ ബിജെപിയെ വീഴ്ത്താൻ ഏറ്റവും കെൽപുള്ള പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിൽ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കാനും കർണാടക വിജയം കോൺഗ്രസിന് അവസരമൊരുക്കും. പ്രതിപക്ഷത്തെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് രാഹുലിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്ന മമത ബാനർജി (തൃണമൂൽ), കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവു (ബിആർഎസ്) എന്നിവരുടെ മനസ്സുമാറ്റാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്നു പാർട്ടി കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

രാഹുലിനെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടണമെന്നു കോൺഗ്രസ് ശാഠ്യം പിടിക്കില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണമായി തഴഞ്ഞു മുന്നോട്ടുപോകാൻ മമത അടക്കമുള്ളവരെ അനുവദിക്കില്ല. പോരാട്ടം രാഹുലും നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിൽ എന്ന നിലയിൽ 2019 ൽ നടത്തിയ പ്രചാരണം 2024 ൽ കോൺഗ്രസ് ആവർത്തിക്കില്ല. പകരം, രാഹുൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷനിര ഒറ്റക്കെട്ടായി ബിജെപിയെ നേരിടുന്നു എന്ന നിലയിലേക്കു മാറ്റും.

പ്രതിപക്ഷത്ത് രാഹുലിന്റെ സ്ഥാനവും പ്രസക്തിയും ആരും ചോദ്യംചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടിയാണ് കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ അദ്ദേഹത്തെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു പിന്നാലെ രാഹുലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കു പാർട്ടി കടക്കും. അരുണാചലിൽനിന്നു ഗുജറാത്തിലേക്കു പദയാത്ര നടത്താനാണ് ആലോചന.

English Summary: Congress to raise BJP mukt South India slogan if they form government in Karnataka