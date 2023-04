ലാലു തിരിച്ചെത്തി, പുഷ്പവൃഷ്ടിയുമായി അനുയായികൾ

പട്ന ∙ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പട്നയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനു വിമാനത്താവളത്തിൽ ഊഷ്മള വരവേൽപ്. 9 മാസമാണ് ലാലു ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറിനിന്നത്. ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ പുഷ്പവൃഷ്ടിയോടെയാണു നേതാവിനെ സ്വീകരിച്ചത്. മകനും ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ തേജസ്വി യാദവും ഡൽഹിയിൽ നിന്നു ലാലുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു. മൂത്ത മകനും മന്ത്രിയുമായ തേജ് പ്രതാപ് യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്വീകരണം.

വിശാല പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനായുള്ള ആർജെഡി – ജെഡിയു നീക്കങ്ങൾ ലാലു പട്നയിലെത്തിയതോടെ ഊർജിതമാകും. മേയ് മാസം പട്നയിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സംയുക്ത റാലി നടത്താൻ പരിപാടിയുണ്ട്. ബിജെപി ഇതര മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയെല്ലാം റാലിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് നിതീഷിന്റെയും തേജസ്വിയുടെയും ശ്രമം. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 5ന് സിംഗപ്പൂരിലാണ് ലാലുവിന് വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം രാജ്യസഭാംഗമായ മകൾ മിസ ഭാരതിയുടെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു താമസം.

