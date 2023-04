ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിഛായ മോശമാക്കിയെന്ന വിമർശനം: പി.ടി. ഉഷയ്ക്കെതിരെ ഗുസ്തിതാരങ്ങൾ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രതിഷേധം തെരുവിലേക്കെത്തിച്ച ഗുസ്തിതാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിഛായ മോശമാക്കിയെന്നു വിമർശിച്ച ഒളിംപിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി.ടി. ഉഷയ്ക്കെതിരെ താരങ്ങൾ രംഗത്തുവന്നു. ഇങ്ങനെ അപമാനമേൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ നീതിക്കു വേണ്ടി ഉഷ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നോ എന്നു സമരം തുടരുന്ന ഗുസ്തിതാരം വിനേഷ് ഫോഗട്ട് ചോദിച്ചു.

ഉഷയെ വിഗ്രഹമായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത്, ഇത്രയും മികച്ച കരിയർ ഉള്ള അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ദുരിതം മനസ്സിലാകാത്തതെന്നും വിനേഷ് ചോദിച്ചു. സ്വന്തം അക്കാദമി തകർത്തപ്പോൾ അവർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴൊന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിഛായ തകർന്നില്ലേയെന്നു ബജ്‍രംഗ് പുനിയ പറഞ്ഞു.

താരങ്ങൾക്കു പിന്തുണയുമായി കപിൽ, സേവാഗ്, സാനിയ, നീരജ് ചോപ്ര...

ഗുസ്തിതാരങ്ങൾക്കു പിന്തുണയുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം കപിൽ ദേവ്, താരങ്ങളായ വീരേന്ദർ സേവാഗ്, ഹർഭജൻ സിങ് എംപി, ഇർഫാൻ പഠാൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ രംഗത്തെത്തി. നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന് ഒളിംപിക് ജാവലിൻ സ്വർണ ജേതാവ് നീരജ് ചോപ്ര ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജന്തർ മന്തറിലെ തെരുവിൽ താരങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ചിത്രം പങ്കുവച്ച ബോക്സിങ് താരം നിഖത് സരീനും പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

കായികതാരമെന്ന നിലയിലും സ്ത്രീയെന്ന നിലയിലും കണ്ടിരിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യങ്ങളാണിതെന്നായിരുന്നു ടെന്നിസ് താരം സാനിയ മിർസ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സുയർത്താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സഹ കായികതാരങ്ങൾ നീതിക്കു വേണ്ടി തെരുവിലിരിക്കേണ്ടി വരുന്നതു കണ്ണുനനയ്ക്കുന്നുവെന്നു ഹോക്കി താരം റാണി രാംപാൽ പറഞ്ഞു. ഡൽഹി സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായ അതിഷി മർലെന, കോൺഗ്രസ് എംപി ദീപേന്ദ്ര ഹൂഡ തുടങ്ങിയവരും പിന്തുണയുമായി ഗുസ്തിതാരങ്ങൾക്കരികിലെത്തി. ബോളിവുഡ് താരം ഊർമിള മാതോംഡ്കർ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെപ്പേർ ട്വിറ്ററിലൂടെ പിന്തുണ അറിയിച്ചു.

ഗുസ്തി സമരവേദിയിൽ ഇനി സ്വന്തം കിടക്കയും മൈക്കും

വാടക താങ്ങാനാകാത്തതിനാൽ സമരപ്പന്തലിലേക്കു ഗുസ്തി താരങ്ങൾ 80 കിടക്കകളും മൈക്കുസെറ്റും ഫാനുകളും വാങ്ങി. താരങ്ങളുടെ സമരവേദിയിലേക്ക് എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ ലാഭം എടുക്കാതെ യഥാർഥ വില മാത്രം ഈടാക്കിയാണ് വ്യാപാരി മൈക്ക് സെറ്റ് നൽകിയത്.

