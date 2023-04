സൈനികർക്കെതിരായ ഭീകരാക്രമണം: താവളം ഒരുക്കിയ 6 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ശ്രീനഗർ ∙ പൂഞ്ചിലെ ഭിംബർ ഗലിയിൽ ഈ മാസം 21ന് സൈനിക വാഹനത്തിനു നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ ഭീകരർക്ക് താവളമൊരുക്കിയ 6 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 12 പേർ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുർസായ് ഗ്രാമത്തിലെ നിസാർ അഹമ്മദ് ആണ് ഇതിലെ മുഖ്യപ്രതി. പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ വഴി ലഭിച്ച ആയുധങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



ഭിംബർ ഗലിയിൽ 5 സൈനികരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കവചം തുളച്ചു കയറാൻ കെൽപുള്ള സ്റ്റീൽ കോർ ബുള്ളറ്റുകളാണു ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ചത്. മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം സൈനിക വാഹനം വേഗം കുറച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ആക്രമണം.

രജൗറി– പൂഞ്ച് മേഖലയിൽ 9– 12 പാക്ക് ഭീകരർ ഉണ്ടെന്ന് സൂചന ലഭിച്ചതായി ഡിജിപി ദിൽനാഗ് സിങ് പറ‍ഞ്ഞു. ഇവരുടെ ഒളിയിടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തെരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്. നിസാർ അഹമ്മദ് ഭീകരർക്ക് താവളവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നതിന് തെളിവു ലഭിച്ചു. നിസാർ അഹമ്മദിന് 1990 മുതൽ ഭീകരരുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത ആയുധങ്ങളും ഗ്രനേഡുകളും പണവും നിസാർ അഹമ്മദും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആണ് സ്വീകരിച്ചത്. 8 പേരടങ്ങുന്ന ഭീകരർ രണ്ടു സംഘമായി തിരിഞ്ഞാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു..

അതേസമയം, പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിഷം കഴിച്ച മുക്താർ ഹുസൈൻ ഷാ (50) എന്ന നാട്ടുകാരൻ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ രോഷാകുലരായി. തന്നെയും കുടുംബത്തെയും സത്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നതായി ആരോപിക്കുന്ന വിഡിയോ ഷാ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ആരോ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമീണരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെന്നും വിഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.

ഷായുടെ മൃതദേഹം എത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഭിംബർ ഗലിയിൽ ജനക്കൂട്ടം ദേശീയ പാത ഉപരോധിച്ചു. അതേസമയം, ഷായെ സംശയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മറ്റ് നാട്ടുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വിളിപ്പിച്ചതാണെന്നും പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.

