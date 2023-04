ഉയർന്ന പിഎഫ് പെൻഷൻ; ഓപ്ഷൻ സമയം നീട്ടാനിടയില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിന് ആനുപാതികമായി പിഎഫ് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരം ഹയർ ഓപ്ഷൻ നൽകാനുള്ള കാലാവധി മേയ് 3ന് അവസാനിക്കും. അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് സമയം നീട്ടിത്തരണമെന്ന് തൊഴിലുടമകളും മറ്റും അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വ്യക്തമായ വിവരം നൽകാൻ അധികൃതർ തയാറായിട്ടില്ല. സമയം നീട്ടി നൽകാനിടയില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് അധികൃതർ പ്രതികരിക്കുന്നത്.

കോടതി നൽകിയ 4 മാസ കാലാവധി അവസാനിരിക്കെയാണ് നിലവിൽ ജീവനക്കാരായവർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ഹയർ ഓപ്ഷന് അപേക്ഷിക്കാൻ മേയ് 3 വരെ സമയം നൽകിയത്. സുപ്രീംകോടതി വിധിയിൽ പറയാത്ത ചില രേഖകളടക്കം നൽകാനുള്ള നിർദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നിട്ടും മാർച്ച് വരെ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇപിഎഫ്ഒയുടെ പക്കൽപ്പോലുമില്ലാത്ത ചില രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പരമാവധി പേർ അപേക്ഷിക്കുന്നത് തടയാനുള്ള കുതന്ത്രമാണെന്നു തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

എത്രപേർ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നു നോക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉയർന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ എത്ര തുക വിഹിതം അടയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഇപിഎഫ്ഒ തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ എന്നറിയുന്നു. ഉയർന്ന പെൻഷൻ ലഭിക്കത്തവിധം ബജറ്റ് വിഹിതം വർധിപ്പിക്കാൻ നിയമ നിർമാണം നടത്താനും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ചും തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിനും സമയമെടുക്കും. ഫലത്തിൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ഇനിയും വൈകുമെന്നാണ് സൂചനകൾ.

ഇപിഎഫ്ഒ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അടിമുടി മാറ്റം വരുത്താൻ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ആലോചിക്കുന്നതായുള്ള പ്രചാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറായില്ല.

English Summary: EPFO may not extends deadline to opt for higher pension