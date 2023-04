കോടതിയും കൈവിട്ടു; മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ട്രെയിനിൽ ഇളവില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇളവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. കോവിഡ് കാലത്തു നിർത്തലാക്കിയ ഇളവുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.കെ. ബാലകൃഷ്ണനാണു കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

എന്നാൽ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു സർക്കാരാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നു ജഡ്ജിമാരായ എസ്.കെ.കൗൾ, അഹ്സാനുദ്ദീൻ അമാനുള്ളല്ല എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വയോജനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ സർക്കാരിനു ബാധ്യതയുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ഹർജി.

കോവിഡ് പടർന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ യാത്ര കുറയ്ക്കുന്നതിനും രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുമായാണ് സർക്കാർ ഇളവ് ഒഴിവാക്കിയത്. പിന്നീട് പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ല.

English Summary: Supreme Court turns down petition seeking to restore concession for senior citizens on raill ticket prices