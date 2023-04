‘മൻ കി ബാത്ത്’@100 ഇന്ന്; യുഎന്നിലും പ്രക്ഷേപണം

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയായ ‘മൻ കി ബാത്ത്’ നൂറാം എപ്പിസോഡ് ഇന്ന് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും. ഇത് തത്സമയം യുഎൻ ആസ്ഥാനത്തും പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 11നാണ് അരമണിക്കൂർ നീളുന്ന പ്രഭാഷണം. ന്യൂയോർക്കിൽ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് പ്രാദേശികസമയം പുലർച്ചെ 1.30നാണു പ്രക്ഷേപണം.



യുഎന്നിലെ ട്രസ്റ്റ്ഷിപ് കൗൺസിൽ ചേംബർ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന അപൂർവമായ ഈ ചരിത്രമുഹൂർത്തത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

വിവിധ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് ന്യൂയോർക്കിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ന്യൂജഴ്സിയിലും പരിപാടി പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം ആരംഭിച്ചതാണ് ‘മൻ കി ബാത്ത്’ പ്രഭാഷണം. പ്രധാനമന്ത്രി ജനങ്ങളുമായി സംവദിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ പ്രക്ഷേപണം 2014 ഒക്ടോബർ 3നായിരുന്നു. പിന്നീട് എല്ലാ മാസവും അവസാന ഞായറാഴ്ചയാണ് പ്രക്ഷേപണം. നൂറാം എപ്പിസോഡ് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരാഴ്ച നീളുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. 100 രൂപയുടെ പ്രത്യേക സ്മാരക നാണയവും പുറത്തിറക്കി. 35 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള നാണയം ഭാഗികമായി വെള്ളിയിൽ തീർത്തതാണ്. ഇന്നും രാജ്യമെങ്ങും പ്രത്യേക പരിപാടികളും സംഗമങ്ങളുമുണ്ട്.

English Summary: “Mann Ki Baat” 100th episode to be broadcast live at UN