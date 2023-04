അദാനി–ഹിൻഡൻബർഗ് അന്വേഷണം 6 മാസം കൂടി സമയം തേടി സെബി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള ഹി‍ൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 6 മാസം കൂടി സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഓഹരി വിപണി നിയന്ത്രണ ഏജൻസിയായ സെബി സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി.



അന്വേഷണം 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കി തൽസ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു മാർച്ച് 2ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. മേയ് 2ന് സമയം അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് അപേക്ഷ. ഇത്തരം സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ സാധാരണ 15 മാസം സമയമെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നതെന്നു സെബി അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കി. യുഎസിൽ സമാന അന്വേഷണങ്ങൾ 9 മാസം മുതൽ 5 വർഷം വരെ നീളാറുണ്ടെന്നും സെബി അപേക്ഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്ന അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 12 സംശയകരമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ സങ്കീർണമാണ്. ഇവയ്ക്കു കീഴിൽ ഒട്ടേറെ ഉപ ഇടപാടുകളും നടന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ സമയമെടുത്തുള്ള അന്വേഷണം വേണ്ടിവരുമെന്നു സെബി അറിയിച്ചു. കമ്പനിയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരുടെയടക്കം മൊഴിയെടുക്കേണ്ടി വരും. രാജ്യത്തിനകത്തെയും പുറത്തെയും ബാങ്കുകളിൽ നിന്നു 10 വർഷത്തോളമുള്ള ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്‍മെന്റുകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഹിൻഡൻബർഗ് വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതിക്കു മുൻപാകെ സെബി 2 തവണ അവതരണം നടത്തുകയും വിവരങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

3 മാസം; അദാനിയിൽ നിന്ന് വിവരം തേടി 12 ഇമെയിലുകൾ

കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനിടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിലെ വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിന്നു വിവരം തേടി 12 ഇമെയിലുകൾ സെബി അയച്ചതായി അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വിവരം തേടിയത് ഏപ്രിൽ 22ന് ആണ്. കമ്പനികളുടെ 12 വർഷം വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ, ബോർഡ്/ഓഡിറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളുടെ മിനിറ്റ്സ്, എടുത്ത വായ്പകളും നൽകിയ വായ്പകളും, വായ്പ തിരിച്ചടവ്, ഷെയർഹോൾഡിങ്/പ്രമോട്ടർ വിവരങ്ങൾ, അടുപ്പമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നു വായ്പയെടുത്തതിന്റെയും നൽകിയതിന്റെയും കാരണങ്ങൾ തുടങ്ങി 20 തരം വിവരങ്ങളാണ് തേടിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: SEBI ask more time to investigation on Adani