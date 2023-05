തോറങ്കൽ ജിൻഡാൽ ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിലെ തീൻമേശ. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആൾക്കൂട്ടനേതാവുമായ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പാത്രത്തിലേക്ക് സഹായി ഒരു ഇഡ്ഡലി കൊണ്ടുവന്നു വച്ചു. അയാൾ തന്നെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് അത് ആറായി മുറിച്ചിട്ടു. പ്രചാരണ സൗകര്യത്തിന് പാർട്ടികൾ കർണാടകയെ 6 മേഖലകളായി വിഭജിച്ചതുപോലൊരു മുറിക്കൽ!

സിദ്ധരാമയ്യ അതിൽ ഒരു മുറി ഇഡ്ഡലി സ്പൂണിൽ കോരി ആദ്യം സാമ്പാർ കോപ്പയിലും പിന്നെ ചട്നിയിലും മുക്കി ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചു. 6 കഷണം ഇഡ്ഡലിയും തീർന്നു പാത്രം തെളിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖവും. കർണാടകയിലെ 6 മേഖലകളിലും പ്രചാരണം തീർത്തതിന്റെ തെളിച്ചമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത്. തീരദേശ കർണാടക മുതൽ, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, മധ്യകർണാടക വരെ സിദ്ധരാമയ്യ പലവട്ടം പ്രചാരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ബലഗാവി മേഖലയിലെ പ്രചാരണത്തിനിടെ ‘മനോരമ’യുമായുള്ള തീൻമേശ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന്്:

? പ്രചാരണം കൊടുമ്പിരികൊണ്ടു നടക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്തു തോന്നുന്നു. അങ്ങയുടെ പാർട്ടി വിജയിക്കുമോ?

∙ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കും അപ്പുറമാണ്. കർണാടകയിലെ ജനം ബിജെപിയെ തുരത്താനും കോൺഗ്രസിനെ ഭരണമേൽപിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

? ഏതു മേഖലയാണു കോൺഗ്രസിനു കൂടുതൽ സീറ്റ് സമ്മാനിക്കുക?

∙ ഇത്തവണ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞങ്ങൾ ശക്തരാണ്. എല്ലായിടത്തുനിന്നും വോട്ടർമാർ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥികളെ വിജയിപ്പിക്കും.

? നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ശക്തമായ പ്രചാരണം ബിജപിക്കു ഗുണം ചെയ്യുമോ?

∙ 20 റാലിയാണു മോദി നടത്തുന്നത്. ആ റാലികളിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. വോട്ടർമാർ ബിജെപി സർക്കാരിനെ അത്ര വെറുത്തുകഴിഞ്ഞു. മോദി വന്നുപോയതുകൊണ്ട് ആ മോശം പ്രതിരൂപം മാറുമോ?.

? ഇന്നലത്തെ റാലിയിൽ മോദിയെ ശക്തമായി ആക്രമിച്ചല്ലോ.

∙ ശരിയാണ്. കാരണം മോദി വീണ്ടും വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ കൂമ്പാരവുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ സർക്കാർ 165 വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയതിൽ 158 എണ്ണവും നടപ്പാക്കി. 2018 ൽ ബിജെപി 600 വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി അധികാരത്തിലേറി. 60 എണ്ണം പോലും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല.

? മോദി ഒരു വിഷപ്പാമ്പാണെന്നു മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ പ്രസ്താവന നടത്തി. അങ്ങനെ ഒരഭിപ്രായം താങ്കൾക്കുണ്ടോ?

∙ മോദിയെ വിഷപ്പാമ്പെന്നു വിളിച്ചതു നിങ്ങൾ വലിയ പ്രചാരണായുധമാക്കുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നു, ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും വിഷപ്പാമ്പുകളാണ്. അവർ ഈ രാജ്യത്ത് വിഷം കുത്തിവച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഖർഗെയുടെ പ്രസ്താവന വ്യക്തിപരമായി കാണേണ്ടതില്ല.

? ഞാൻ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയോടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്.?

∙ ഹൈക്കമാൻഡും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എംഎൽഎമാരുമാണ് അതു തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ആയേക്കാം. ഇല്ലെന്നു പറയുന്നില്ല.

? മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയ്ക്കും ഡി.കെ.ശിവകുമാറിനും മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിൽ അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അധികാരം കിട്ടിയാൽ അവർക്കുവേണ്ടി അങ്ങു മാറിനിൽക്കുമോ?

∙ ഖർഗെജി കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. നോക്കൂ, ആർക്കും മുഖ്യമന്ത്രിപദം ആഗ്രഹിക്കാം. ജനാധിപത്യത്തിൽ അതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. എംഎൽഎമാരും ഹൈക്കമാൻഡും ചേർന്ന് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും.

? ദളിന്റെ പരിപാടി എന്താണെന്നാണ് അങ്ങു കരുതുന്നത്. അവർ നിർണായകമാകുമോ?

∙ അവർക്ക് 20–25 സീറ്റ് കിട്ടാം. അവർക്കു കാര്യമായ ‘റോൾ’ ഇല്ല. കോൺഗ്രസ് 130–150 സീറ്റ് പിടിക്കും. ബിജെപി 60–65 സീറ്റിലൊതുങ്ങും!

സിദ്ധരാമയ്യയുടെ വാക്കുകളിൽ മോദിയുടെ വരവിലുള്ള അതൃപ്തി നിഴലിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു വ്യക്തിപരമായ കാരണമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ ‘വിരമിക്കൽ പോരാട്ട’മാണിതെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ സിദ്ധരാമയ്യയെ പ്രായം പറഞ്ഞ് അനുകമ്പ പിടിച്ചുപറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നു മോദി കളിയാക്കിയിരുന്നു.

ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയ്ക്കൊപ്പം ഓടുന്ന വിഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് സിദ്ധരാമയ്യ മോദിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു: ‘‘ധൈര്യമുണ്ടോ, എന്നോട് ഒരു ഓട്ടമത്സരത്തിനുവരാൻ?’’. സിദ്ധരാമയ്യ എപ്പോഴും ആളെക്കൂട്ടുന്നത് ഈ ഹീറോയിസം കൊണ്ടുകൂടിയാണ്.

