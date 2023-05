‘ജയിക്കാൻ ആഞ്ഞുപിടിക്കണം’; ദേശീയ ‘കെണി’യിൽ വീഴില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ, അവസാന ഘട്ട പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങൾക്കു കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം രൂപം നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ടിറങ്ങി നയിക്കുന്ന ബിജെപി പ്രചാരണത്തെ സർവശക്തിയുമെടുത്ത് നേരിട്ടാൽ മാത്രമേ വിജയം പിടിച്ചെടുക്കാനാവൂ എന്നാണു പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.



കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രചാരണ തന്ത്രങ്ങൾ:



∙ പ്രചാരണം മുഖ്യമായും 200 സീറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്. മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം ദിവസേന ചുരുങ്ങിയത് 4 മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രചാരണം നടത്തണം.



∙ മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ വിഷയങ്ങളുയർത്താൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ആ കെണിയിൽ വീഴരുതെന്നു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിർദേശം. കർണാടകയിലെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത ഉയർത്തിക്കാട്ടിയും പ്രാദേശിക വികസന, ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തും പ്രചാരണം നടത്തും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിച്ച ‘ഹിമാചൽ മോഡൽ’ ആണിത്.

∙ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ പ്രചാരണ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകും. ദേശീയതലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തുന്ന അദാനി വിഷയം കർണാടകയിൽ കാര്യമായി ഉന്നയിക്കില്ല.

∙ പോരാട്ടം മോദിയും രാഹുലും തമ്മിൽ എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ബിജെപിയുടെ നീക്കങ്ങൾക്കു കോൺഗ്രസ് പിടികൊടുക്കില്ല. ബിജെപിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യത്തിന് പാർട്ടി ഊന്നൽ നൽകും.

∙ ദേശീയതലത്തിൽ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയേക്കാവുന്ന സംഭവം വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും അത് ബിജെപിക്കു നേട്ടമാകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് കരുതുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിനുള്ള മറുപടി കർണാടകയിലെ നേതാക്കൾ നൽകേണ്ടെന്നു തീരുമാനം.

English Summary : Congress action plan for last lap of Karnataka campaign