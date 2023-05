ഒരാളുടെ പേരിൽ 4 സിം കാർഡ് മാത്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒരു വ്യക്തിക്കു കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന സിം കാർഡുകളുടെ എണ്ണം പരമാവധി 4 ആയി കേന്ദ്രം കുറച്ചേക്കും. നിലവിൽ 9 സിം എടുക്കാം. ജമ്മു കശ്മീരിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് 6 ആണ്.



9 സിം കാർഡുകളിൽ കൂടുതലുള്ളവർ അധികമായുള്ളവ സറണ്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് 2020 മുതൽ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. വ്യാജ സിം ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ചട്ടം ഉടൻ കൊണ്ടുവരും. കെവൈസി വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താതെ സിം നൽകുന്നവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്കു പുറമേ 2 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നതും പരിഗണനയിലുണ്ട്.

English Summary: Only 4 Sim card for one person