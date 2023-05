കർണാടകയിലെ പ്രചാരണം: സോണിയ ശനിയാഴ്ചയെത്തും

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ചൂടുപിടിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ ഈ മാസം ആറിനു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സോണിയ ഗാന്ധി പ്രചാരണം നടത്തും. ഹുബ്ലിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ സോണിയ പങ്കെടുക്കുമെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അനാരോഗ്യം മൂലം പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്ന സോണിയ, അതു വകവയ്ക്കാതെയാണു കർണാടകയിലേക്കു പോകുന്നത്. മുൻപ് നടന്ന പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സോണിയ പ്രചാരണരംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ മുന്നിൽ നിർത്തി ബിജെപി പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് സോണിയയെ രംഗത്തിറക്കുന്നത്.

English Summary : Sonia Gandhi may arrive saturday in karnataka for campaign