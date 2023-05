കശ്മീരിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനു ശ്രമിച്ച 2 ഭീകരരെ വധിച്ചു; സൈന്യം പരിശോധന തുടരുന്നു

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുപ്‍വാരയിൽ മാച്ചിൽ സെക്ടറിലെ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനു ശ്രമിച്ച 2 പാക്ക് ഭീകരരെ സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചു. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം സംബന്ധിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് സൈന്യവും ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസും ചേർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഭീകരർ നിറയൊഴിച്ചെന്നും തുടർന്നു നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് അവരെ വധിച്ചതെന്നും സേനാ വക്താവ് ലഫ്. കേണൽ ഇമ്രാൻ മൂസാവി പറഞ്ഞു. 2 എകെ റൈഫിളുകളും തിരകളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും മറ്റും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സൈന്യം പരിശോധന തുടരുന്നു.

English Summary : Two terrorist killed in an encounter at Machil, Kupwara