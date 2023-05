പവാർ തുടരും, പകരക്കാർ വൈകില്ല; പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് അജിത് പവാർ

മുംബൈ ∙ പാർട്ടിക്ക് അകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള സമ്മർദത്തെ തുടർന്ന് എൻസിപി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തു നിന്നുളള രാജി ശരദ് പവാർ (82) പിൻവലിച്ചു. അണികളുടെ വികാരം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാകില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ അഭ്യർഥന മാനിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് മകൾ സുപ്രിയ സുളെയോട് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും എന്നാൽ, അവർ നിർദേശം നിരാകരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിൻഗാമിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, രാജി തീരുമാനം പിൻവലിക്കുന്നത് അറിയിക്കാൻ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരപുത്രനായ അജിത് പവാർ വിട്ടുനിന്നത് അതൃപ്തിയുടെ സൂചനയായി. എന്നാൽ സംഭവം വിവാദമായതോടെ, രാജി പിൻവലിക്കാനുള്ള പവാറിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും എൻസിപി ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും അജിത് പറഞ്ഞു.

പവാർ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പിന്തുണച്ച നേതാവാണ് അജിത്. ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാരുമായി അദ്ദേഹം ബിജെപിയിലേക്ക് കൂറുമാറിയേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് ചൊവ്വാഴ്ച നാടകീയമായി രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ബിജെപി അനുകൂല നീക്കങ്ങൾ തടയാനും ഭൂരിഭാഗം പേരെയും തനിക്കൊപ്പം അണിനിരത്താനും രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞു.

രാജി തീരുമാനം ആദ്യം അജിത്തിനോട് മാത്രമാണു പറഞ്ഞത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ വിവിധ പാർട്ടികളെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് പ്രധാന കാര്യമാണ്. അതിന് താൻ മുന്നിൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി, സീതാറാം യച്ചൂരി എന്നിവരടക്കമുള്ള നേതാക്കളുമായുള്ള വ്യക്തിബന്ധം സന്തോഷം പകരുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞു. പദവിയിൽ തുടരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം എൻസിപി നേതാക്കളും അണികളും ആരവങ്ങളോടെയാണ് വരവേറ്റത്.

പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താൻ നിയോഗിച്ച സമിതി നേരത്തേ പവാറിന്റെ രാജി നിരസിച്ചും നേതൃ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ അഭ്യർഥിച്ചും പ്രമേയം പാസാക്കിയിരുന്നു. സുപ്രിയ അടക്കമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകുമെന്നതിന്റെ സൂചന കൂടിയാണ് പവാറിന്റെ തീരുമാനം. സുപ്രിയ സുളെയെ പകരക്കാരിയായി നിർദേശിക്കാനാണ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതും.

