പാർട്ടി ഏതുമാകട്ടെ, സൊറാബയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു ബംഗാരപ്പ

ബെംഗളൂരു ∙ ഏതു പാർട്ടി ജയിക്കുമെന്നല്ല, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എസ്.ബംഗാരപ്പയുടെ ഏതു മകൻ മുന്നിലെത്തും എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇക്കുറിയും കർണാടക ശിവമൊഗ്ഗയിലെ സൊറാബയ്ക്ക്. ബിജെപി സിറ്റിങ് എംഎൽഎയും നടനുമായ കുമാർ ബംഗാരപ്പയും അനിയനും നിർമാതാവുമായ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മധു ബംഗാരപ്പയും പലവട്ടം പാർട്ടി മാറിയിട്ടുണ്ട്; അച്ഛൻ 7 വട്ടം തുടർച്ചയായി ജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ മക്കൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അഞ്ചാം തവണ.

‘ബജ്‌റങ്ബലി’ കീർത്തനങ്ങളുമായി കുമാർ വോട്ട് തേടുമ്പോൾ, മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിദ്വേഷം പരത്തരുതെന്ന് മധു ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. 2017 ൽ ബിജെപിയിൽ ചേരും വരെ കോൺഗ്രസിലായിരുന്നു കുമാർ. ബിജെപിയിലും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയിലും ജനതാദളിലും പയറ്റിയ ശേഷമാണു മധു കോൺഗ്രസിലെത്തിയത്. സഹോദരിയും കന്നഡ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ശിവ രാജ്‌കുമാറിന്റെ ഭാര്യയുമായ ഗീത മധുവിനൊപ്പമാണ്.

കുമാർ X മധു (3-1)

അച്ഛൻ ബംഗാരപ്പ രൂപീകരിച്ച കർണാടക കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണു കുമാറിന്റെ ആദ്യവിജയം. പിന്നീട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ലയിച്ചു. 1999 ൽ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ ജയിച്ചു മന്ത്രിയായി. 2004 ൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ മധുവിനെ കുമാർ തോൽപിച്ചു.

2008 ൽ മധു സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ എച്ച്. ഹാലപ്പ ഇരുവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി. 2013 ൽ ദളിൽ ചേർന്നു മത്സരിച്ച മധു, കുമാറിനെതിരെ ആദ്യവിജയം നേടി. 2017 ൽ കുമാർ കോൺഗ്രസിൽനിന്നു ബിജെപിയിലെത്തി. 2018 ൽ വീണ്ടും ദൾ സ്ഥാനാർഥിയായ മധുവിനെ കുമാർ തോൽപിച്ചു. 2021 ൽ മധു ദളിൽനിന്നു കോൺഗ്രസിലെത്തി. ഇത്തവണ സഹോദരൻമാർക്കെതിരെ മത്സരിക്കുന്ന ദൾ സ്ഥാനാർഥി ബസരു ചന്ദ്രെഗൗഡയാണ്.

English Summary: Bangarappa's sons candidates in same constituency of two different parties