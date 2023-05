കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആവേശമായി മോദി ഷോ; റോഡ് ഷോയുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ബെംഗളൂരു∙ ചാറ്റൽമഴയിലും കാത്തുനിന്ന പ്രവർത്തകർക്കു രണ്ടാംദിനവും ആവേശം പകർന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 8 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഷോ. റോഡിനിരുവശവും പാർട്ടി പതാകകളും പൂക്കളുമായി പ്രവർത്തകർ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. മഴ മൂലം ഹെലികോപ്റ്റർ യാത്ര റദ്ദാക്കി റോഡ് മാർഗമാണു മോദി എത്തിയത്.

കെംപെഗൗഡ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയശേഷം തുറന്ന വാഹനത്തിലേക്ക് മോദി കയറിയപ്പോൾ ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്, ജയ് ശ്രീറാം വിളികൾ ഉയർന്നു. ഹനുമാൻ വേഷം ധരിച്ച് ബജ്‌റങ്ദൾ കൊടികളുമായി നൂറുകണക്കിനു പ്രവർത്തകർ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ, പി.സി മോഹൻ എംപി എന്നിവർ മോദിയെ അനുഗമിച്ചു.

റോഡ് ഷോയുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ബെംഗളൂരു∙ പ്രചാരണത്തിനിടെ ഹോട്ടലിൽ എത്തി ഭക്ഷണവിതരണ ജീവനക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ജീവനക്കാർക്കൊപ്പമിരുന്നാണ് അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. തുടർന്ന് ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ച് ഭക്ഷണ വിതരണ ജീവനക്കാരന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ പിൻസീറ്റിൽ കയറി യാത്രയും ചെയ്തു. 2 കിലോമീറ്ററോളം നഗരനിരത്തുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചു.

പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്നു തീരും

ബെംഗളൂരു∙ കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യ പ്രചാരണം ഇന്ന് സമാപിക്കും. നാളെ നിശ്ശബ്ദ പ്രചാരണം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെയാണു വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ 13നു രാവിലെ 8ന് ആരംഭിക്കും.

