35 വർഷത്തിനിടെ ലോക്സഭയിൽ 42 ‘അയോഗ്യർ’

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവിധ കാരണങ്ങളുടെ പേരിൽ 1988നുശേഷം ലോക്സഭയിൽനിന്ന് അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടവർ 42 പേർ. പതിനാലാം ലോക്സഭയിൽ (2004–2009) നിന്നുമാത്രം അയോഗ്യരാക്കപ്പെട്ടതു 19 സാമാജികർ; ഇതു റെക്കോർഡാണ്. കൂറുമാറ്റം, പാർലമെന്റ് അംഗത്തിനുചേരാത്ത പെരുമാറ്റം, 2 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള കോടതിയുത്തരവ് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും അയോഗ്യതയ്ക്കു കാരണം.

1985 ൽ കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്നതിനു ശേഷം ആദ്യമായി അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ലോക്സഭാംഗം കോൺഗ്രസിന്റെ ലാൽദുഹോമയാണ്. മിസോറം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിസോ നാഷനൽ യൂണിയന്റെ സ്ഥാനാർഥിയായി നാമനിർദേശപത്രിക സമർപ്പിച്ചതിനെതുടർന്നായിരുന്നു അത്.

English Summary: 42 lost membership of loksabha within the last 32 years