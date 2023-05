റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ‌ വനിതാപരേഡ് പരിഗണനയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്ത്രീകളെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി അടുത്ത തവണത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് നടത്തുന്ന കാര്യം കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിഗണനയിൽ. സായുധസേനകളിലടക്കം വനിതാപ്രാതിനിധ്യം വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു ആലോചന.

ഇതുസംബന്ധിച്ചു മാർച്ചിൽ കേന്ദ്രപ്രതിരോധമന്ത്രാലയം സൈനികവിഭാഗങ്ങൾക്കും മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും സർക്കുലർ അയച്ചിരുന്നു. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗവും ചേർന്നു.

എന്നാൽ ആശയം പൂർണതോതിൽ പ്രായോഗികമാകില്ലെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട്. പല സൈനികവിഭാഗങ്ങളിലും പരേഡിന് ആവശ്യമായത്രയും സ്ത്രീകളില്ല. സ്ത്രീകൾ മാത്രമെന്നതിനുപകരം സ്ത്രീപ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കുകയെന്നതായിരിക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണു സൂചന.

