ന്യൂഡൽഹി ∙ മുസ്‌ലിംകളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിനും സഹിഷ്ണുതയില്ലെന്നും ചിലർ സഹിഷ്ണുതയുടെ മുഖംമൂടി അണിയുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതി മുതൽ വൈസ് ചാൻസലർ വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടാനാണെന്നും കേന്ദ്ര നിയമസഹമന്ത്രി സത്യപാൽ സിങ് ബാഗേൽ. അത്തരക്കാർ സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ യഥാർഥ മുഖം വെളിപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആർഎസ്എസ് മാധ്യമ വിഭാഗമായ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ വിശ്വ സംവാദ് കേന്ദ്രയുടെ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിലായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിവാദപരാമർശം.



‘സഹിഷ്ണുതയുള്ള മുസ്‍ലിംകൾ വിരലില്ലെണ്ണാവുന്നവരെയുള്ളൂ. ആയിരം പേർ തികച്ചില്ല. അതുതന്നെ പൊതുജീവിതത്തിൽ സജീവമായി നിൽക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണ്. അവർ കസേര വിടുമ്പോൾ അവരുടെ തനിനിറം വ്യക്തമാകും’. യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർ ഉദയ് മഹുർകർ, മതമൗലികവാദത്തെ ശക്തിയായി എതിർക്കണമെന്നും സഹിഷ്ണുതയുള്ള മുസ്‌ലിംകളെ ഒപ്പം നിർത്തണമെന്നും പറഞ്ഞതിനോടുള്ള പ്രതികരണമായാണ് മന്ത്രി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

English Summary : Muslims have no tolerance says Satyapal Singh Baghel