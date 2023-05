മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യം: ഇന്ത്യയുടെ പോക്ക് പിന്നിലേക്കെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസിൽ 11 പ്രതികളെ മോചിപ്പിച്ചതിനെതിരായ ഹർജി പരിഗണിക്കവേ, മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യ സൂചികയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം താഴോട്ടു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി കെ.എം.ജോസഫ് പരാമർശിച്ചു. ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസിൽ പ്രതികളിൽ ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ നോട്ടിസ് പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു. പിന്നാലെയാണു പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യ പട്ടികയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്.



പട്ടികയിൽ 11 സ്ഥാനം താഴേയ്ക്കു പോയി 161–ാം സ്ഥാനത്ത് ആയെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. ബിൽക്കീസ് ബാനുവിനു വേണ്ടി ഹാജരായ വൃന്ദ ഗ്രോവറും ഇതിനോടു യോജിച്ചെങ്കിലും സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത എതിർപ്പറിയിച്ചു. റാങ്ക് നൽകുന്നത് ആരെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചു കൂടിയാണ് സ്ഥാനം കിട്ടുകയെന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പ്രതികരിച്ചു.

English Summary : Media freedom, Justice Joseph says that India going backward