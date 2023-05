ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ഡൽഹി സർക്കാരിന്: സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ വിവിധവകുപ്പുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ജനം തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാരിനാണെന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാബെഞ്ച് ഏകകണ്ഠമായി വിധിച്ചു. ദേശീയതലസ്ഥാന പ്രദേശത്തെ (എൻസിടി) പൊതുസമാധാനം, പൊലീസ്, ഭൂമി എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള സേവനങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ അധികാരപരിധിയിലാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.



ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറുടെ അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഡൽഹി–കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ തമ്മിൽ 8 വർഷമായുള്ള തർക്കത്തിനാണു സുപ്രീം കോടതി വിരാമമിട്ടത്. സേവനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ലഫ്.ഗവർണർക്കും ബാധകമാണെന്നും മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശവും സഹായവുമനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും 105 പേജുള്ള വിധിന്യായത്തിൽ കോടതി വിശദീകരിച്ചു. ലഫ്. ഗവർണറുടെ അധികാരമെന്നതു സർക്കാരിനു മുഴുവനും മേലുള്ള ഭരണാധികാരമല്ല.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ മന്ത്രിമാരോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ അവരുടെ നിർദേശം പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതു കൂട്ടുത്തരവാദിത്ത തത്വത്തെ ബാധിക്കും.

ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിയമസഭയോടും പൊതുജനത്തോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കുറയും. ഇത്തരം സാഹചര്യം ജനാധിപത്യഭരണസംവിധാനത്തിൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പുനൽകി.

യഥാർഥ അധികാരം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനായിരിക്കണം. ഫെഡറൽ തത്വങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ, ഭരണഘടനാപരമായ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽനിന്നാണു കേന്ദ്രം അധികാരം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന അധികാര വേർതിരിവു മാനിക്കപ്പെടണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ ഭരണാധികാരം അതിന്റെ നിയമനിർമാണഅധികാരത്തിനൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് – കോടതി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Major win for Delhi Government in Supreme Court in tussle vs Centre