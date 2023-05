സ്വവർഗവിവാഹ നിയമസാധുത: വിധി പിന്നീട്

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വവർഗവിവാഹത്തിനു നിയമസാധുത നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാബെഞ്ച് വിധി പറയാൻ മാറ്റി. 10 ദിവസമാണു കേസിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വാദം കേട്ടത്.



വ്യക്തിനിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്വവർഗവിവാഹത്തിന്റെ നിയമസാധുത പരിശോധിക്കില്ലെന്നു ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പകരം,സ്പെഷൽ മാര്യേജ് ആക്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു തീരുമാനിക്കുക. വിഷയം പാർലമെന്റിനു വിടണമെന്നായിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിലപാട്.

സ്വവർഗ ദമ്പതികൾ മുതൽ വിവിധ സംഘടനകൾ വരെ നൽകിയ 20 ഹർജികളാണു പരിഗണനയിലുള്ളത്.

