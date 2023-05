ഗുജറാത്ത്: ജഡ്ജിമാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം സ്റ്റേ ചെയ്തു

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഗുജറാത്തിൽ 40 മജിസ്ട്രേട്ടുമാരെ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സുപ്രീംകോടതി തടഞ്ഞു. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ശുപാർശയും സർക്കാർ വിജ്ഞാപനവും ജഡ്ജിമാരായ എം.ആർ.ഷാ, സി.ടി.രവികുമാർ എന്നിവരുടെ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തു. വിഷയം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്നതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. 68 പേരുടെ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ 28 പേരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനു സ്റ്റേ ബാധകമാകില്ല. 40 പേർക്ക് ഇതുമൂലം മജിസ്ട്രേട്ട് പദവിയിൽ തുടരേണ്ടിവരുമെന്ന് ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകൻ പി.ജെ.മൽക്കൻ വ്യക്തമാക്കി.

അപകീർത്തിക്കേസിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു 2 വർഷം തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച സൂറത്ത് ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് എച്ച്.എച്ച്.വർമ മെറിറ്റ് പട്ടികയിൽ 61–ാമത് ആണ്. സ്ഥാനക്കയറ്റം നടപടിക്രമം പാലിച്ചല്ലെന്ന പരാതിയാണ് കോടതിയിലുള്ളത്. ഹർജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ വിജ്ഞാപനമിറക്കിയ സർക്കാർ നടപടിയെ കോടതി വിമർശിച്ചു.

English Summary: Supreme Court Stays Promotion Of 68 Judicial Officers, Including Judge Who Convicted Rahul Gandhi, As District Judges In Gujarat