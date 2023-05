ജയിക്കാൻ ഇനി എന്തു മാജിക്? വിഷമാവസ്ഥയിൽ ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദക്ഷിണേന്ത്യ 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന ബിജെപിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് വലിയ തിരിച്ചടി. കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലെ ഭരണം മാത്രമാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇനി പാർട്ടിയുടെ കൈവശമുള്ളത്. തെലങ്കാനയിലെ സാധ്യതകളെ കർണാടകയിലെ പരാജയം സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നു പറയാറായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ബിജെപിക്കു വൻ ജയം സമ്മാനിക്കുന്ന ‘മോദി മാജിക്’ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പറയത്തക്ക ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നു വ്യക്തമായി. ഇത് കേരളത്തിലടക്കം ബിജെപിയുടെ തന്ത്രങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കും.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വ അയോഗ്യത വിഷയത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം കോൺഗ്രസിനൊപ്പമാണു നിന്നത്. ഈ സമീപനം പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തുടർന്നാൽ ബിജെപിയുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് വലിയ ദോഷം ചെയ്യും. 2019 ൽ ആന്ധ്ര, കർണാടക, കേരളം, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ 130 പാർലമെന്റ് സീറ്റുകളിൽ 29 എണ്ണമാണ് ബിജെപിക്കു ലഭിച്ചത്. അതിൽ 25 എണ്ണവും കർണാടകയിൽ നിന്നായിരുന്നു.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിരുദ്ധ വികാരം അടുത്ത വർഷവും തുടർന്നാൽ കർണാടകയിൽ സീറ്റുകൾ കുറഞ്ഞേക്കാം. യുപിയും ഗുജറാത്തും കൊണ്ടു മാത്രം അടുത്ത തവണ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം പിടിക്കാമെന്ന് പാർട്ടി കരുതുന്നുമില്ല. ബിജെപിക്കുള്ള മണ്ണ് ഇപ്പോഴും ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കർണാടക നൽകുന്ന പാഠങ്ങളിൽ മുഖ്യം.

English Summary: BJP in a fix over failure in Karnataka Assembly Election 2023