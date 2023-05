മോദി: കുതിപ്പും കിതപ്പും; ഗുജറാത്തിലെ വിജയമാതൃക കർണാടകയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു

ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടത്തിയതിനു സമാനമായിരുന്നു കർണാടകയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രചാരണം. ഗുജറാത്തിൽ വിജയിച്ച മാതൃക കർണാടകയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

റാലി:

∙ ഗുജറാത്ത് - 31

∙ കർണാടക: 19

റോഡ് ഷോ

∙ ഗുജറാത്ത്: 6

പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം അഹമ്മദാബാദിൽ 50 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഷോ.

∙ കർണാടക: 6

അവസാനത്തെ 2 ദിവസങ്ങളിലായി ബെംഗളൂരുവിൽ 36 കിലോമീറ്റർ റോഡ് ഷോ.

വികസനം

∙ കർണാടക: 8 സന്ദർശനങ്ങളിലായി 16,000 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചു.

∙ ഗുജറാത്ത്: 8 സന്ദർശനങ്ങളിലായി 14,500 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ സമർപ്പിച്ചു.

ആയുധം

∙ രണ്ടിടത്തും പ്രധാന പ്രചാരണായുധം കോൺഗ്രസ് തന്നെ അവഹേളിക്കുന്നു എന്നത്. 91 തവണ അപമാനിച്ചുവെന്ന് കർണാടകയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ.

∙ ഡബിൾ എൻജിൻ സർക്കാരിനു വോട്ടു തേടണമെന്നും പൊതുവായ മുദ്രാവാക്യം.

∙ ഗുജറാത്തിൽ വികസനത്തിനു മുൻതൂക്കമെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ ഹിന്ദുത്വം.

