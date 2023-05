മോദി സർക്കാരിന്റെ 9 വർഷം: ആഘോഷവുമായി ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി∙ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ 9 വർഷങ്ങൾ എല്ലാ ലോക്സഭാമണ്ഡലങ്ങളിലും ജനസമ്പർക്കപരിപാടികളുമായി ആഘോഷിക്കാൻ ബിജെപി ഒരുങ്ങുന്നു. മഹാ ജനസമ്പർക്ക അഭിയാൻ എന്നു പേരിട്ട പരിപാടി ഈ മാസം 30നു തുടങ്ങി ജൂൺ 30 വരെ നീളും.



ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ മുതൽ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ വരെയുള്ളവർ 250 കുടുംബങ്ങളെ വീതം സന്ദർശിച്ച് കേന്ദ്ര വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. ഈ മാസാവസാനം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ റാലിയോടെ സമ്പർക്കപരിപാടിക്കു തുടക്കമാകും. 29 മുതൽ ജൂൺ 20 വരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 51 റാലികൾ നടത്തും. 20 മുതൽ ജൂൺ 30 വരെ 16 ലക്ഷം ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ജനസമ്പർക്ക പരിപാടികൾ നടത്തും. ജൂൺ 23ന് ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ ‘െവർച്വൽ’ റാലിയുമുണ്ട്.

English Summary : BJP to celebrate nine years of Modi government