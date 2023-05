പൊണ്ണത്തടി അസം പൊലീസിൽവേണ്ട; കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ വിആർഎസ്

ഗുവാഹത്തി ∙ നവംബറിനുള്ളിൽ പൊണ്ണത്തടി കുറച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വയം വിരമിക്കലിന് (വിആർ എസ്) ഒരുങ്ങാൻ അസം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഡിജിപിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ ബിശ്വ ശർമയുടെ പ്രത്യേക നിർദേശപ്രകാരമാണു സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസുകാർക്കെല്ലാം ഫിറ്റ്നസ് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കർശനനീക്കം. ശരീരഭാരം നോക്കിയുള്ള ആരോഗ്യപരിശോധനയ്ക്ക് എല്ലാ പൊലീസുകാർക്കും 3 മാസം സമയം നൽകി. അതിനു ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 16നുള്ള ശരീരഭാര പരിശോധനയ്ക്ക് ആദ്യം വിധേയനാകുന്നതു താനായിരിക്കുമെന്നും ഡിജിപി ജ്ഞാനേന്ദ്ര പ്രധാൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

ശരീരത്തിന്റെ ഭാരവും ഉയരവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതമായ ബോഡി മാസ് ഇൻഡക്സ് (ബിഎംഐ) ആണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ബിഎംഐ 30ൽ കൂടുതൽ ആണെങ്കിൽ അമിതവണ്ണത്തിന്റെ സൂചനയാണ്. തൈറോയിഡ് പോലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കു മാത്രം ഇളവുണ്ട്. കടുത്ത മദ്യപാനവും പൊണ്ണത്തടിയുമുള്ള 680 ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. മദ്യത്തിനടിമകളെന്നു കണ്ടെത്തിയ 300 പൊലീസുകാർക്കു സ്വയം വിരമിക്കൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

