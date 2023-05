കോൺഗ്രസ് സഹകരണത്തിന് പുതിയ ഫോർമുലയുമായി മമത

കൊൽക്കത്ത ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവർക്കു പിന്തുണ നൽകാമെന്നും പകരം പ്രാദേശികകക്ഷികൾ ശക്തമായ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് അവരെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്നും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ നിർദേശം. ബംഗാളിൽ തൃണമൂലിനെ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയ്ക്കണം. ഇതുവരെ കോൺഗ്രസിതര പ്രതിപക്ഷഐക്യത്തിനു ശ്രമിച്ചിരുന്ന മമതയുടെ നിർണായക നിലപാടുമാറ്റമാണിത്.



‘രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ ഏകദേശം 220 മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാം. എന്നാൽ ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ, ഡൽഹിയിൽ എഎപി, യുപിയിൽ എസ്പി–ആൽഎൽഡി സഖ്യം എന്നിവയായിരിക്കണം ബിജെപിയെ നേരിടുന്നത്; ബിഹാറിൽ ജെഡിയു– ആർജെഡി–കോൺഗ്രസ് സഖ്യവും’– മമത പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, കർണാടകയിലെ കോൺഗ്രസ് ജയത്തിനുശേഷമാണു മമതയുടെ നിലപാടുമാറ്റമെന്നും പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവളയുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് അവർക്കെന്നും ബംഗാൾ പിസിസി അധ്യക്ഷൻ അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി പ്രതികരിച്ചു. ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസിനു 2 എംപിമാരുണ്ട്. രണ്ടു മാസം മുൻപു സാഗർദിഗി നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂലിനെ കോൺഗ്രസ് തോൽപിച്ചതു മമതയ്ക്കു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.

English Summary : Mamata with new formula for Congress cooperation