എൻഎംസി ചട്ടം: ഡോക്ടർമാർക്ക് ഒരുസമയം ഒരു സംസ്ഥാനത്തുമാത്രം റജിസ്ട്രേഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ദേശീയ മെഡിക്കൽ കമ്മിഷന്റെ (എൻഎംസി) പുതിയ നിയന്ത്രണചട്ടപ്രകാരം, ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർക്കു സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിനുപുറമേ മറ്റൊരിടത്തുകൂടി റജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കില്ല. ഒരു റജിസ്ട്രേഷൻ ഒഴിവാക്കി വേണം മറ്റൊരിടത്തു നേടാൻ. വിദഗ്ധഡോക്ടറുടെ സേവനം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇതു തടസ്സമാകും. ദേശീയ മെഡിക്കൽ റജിസ്റ്റർ വഴി രാജ്യത്തു ഡോക്ടർമാരുടെ പൊതു റജിസ്റ്റർ രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും ‘ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ’ എന്ന സങ്കൽപം ഫലത്തിൽ നടപ്പാകില്ല. സംസ്ഥാന ഡോക്ടറായി തുടരുമെന്നു ചുരുക്കം.



എൻഎംസി നിലവിൽ വരുന്നതിനുമുൻപ്, ഒരു സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നയാൾക്ക് എവിടെയും പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിടത്തു റജിസ്ട്രേഷനും മറ്റിടങ്ങളിൽ താൽക്കാലിക റജിസ്ട്രേഷനും അനുവദിച്ചാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ പലവട്ടം എൻഎംസിക്കു കത്തെഴുതിയ ഡോ.കെ.വി.ബാബു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വിദേശിയെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല!

ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ ലൈസൻസ് വച്ച് ഇന്ത്യയിലെവിടെയും യഥേഷ്ടം പ്രാക്ടിസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് തടസ്സമുണ്ടെങ്കിലും വിദേശഡോക്ടർമാർക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല. പുതിയ ചട്ടപ്രകാരം ഇവർക്കു താൽക്കാലിക ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുമെന്നതിനാലാണിത്.

സൂപ്പർ സ്പെഷ്യൽറ്റി കോഴ്സുകൾ, ഫെലോഷിപ്പോ മറ്റു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളോ ചെയ്യാനെത്തുന്നവർ, വിദഗ്ധരെന്ന നിലയിൽ എത്തുന്നവർ, സ്വയം സന്നദ്ധരായി എത്തുന്നവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലാണു വിദഗ്ധഡോക്ടർമാർക്കു താൽക്കാലിക ലൈസൻസ് അനുവദിക്കുക.

English Summary : NMC new rules doctors can register in one state at a time