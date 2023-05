ഐക്യ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഊർജം; കടമ്പകൾ ഇനിയുമേറെ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾ അതതു പാർട്ടികൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുകയെന്ന തത്വം കോൺഗ്രസ് നേരത്തേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ, എത്രത്തോളം വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാകുമെന്നാണു കാണേണ്ടത്. മമതയുടെ നിർദേശത്തെ എസ്പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കർണാടക ഫലം വരുംമുൻപേ തെലങ്കാനയിലെ ബിആർഎസും ഇതേനിലപാടു സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഫലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷസഖ്യത്തിനു താൽപര്യം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവർ. അതേസമയം, തെലങ്കാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസും ബിആർഎസും പരസ്പരം സഹകരിക്കില്ല. അതിനുശേഷം ജനുവരിയിൽ മതി ലോക്സഭാ സീറ്റ് ചർച്ചകളെന്നാണു ബിആർഎസ് നിലപാട്.



ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ മുൻകയ്യെടുത്ത് ഈ മാസമോ അടുത്ത മാസമോ നടത്തുന്ന പ്രതിപക്ഷ യോഗമാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മതത്തോടെയാണു നിതീഷ് വിവിധ നേതാക്കളെ കാണുന്നതെന്നാണു ജെഡിയു അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, എല്ലാനേതാക്കളെയുമല്ല, കോൺഗ്രസുമായി നല്ല ബന്ധമില്ലാത്തവരെമാത്രം നിതീഷ് കാണട്ടെയെന്നാണു തങ്ങൾ‍ പറഞ്ഞതെന്നും ആരെയൊക്കെയെന്നു നിതീഷ് തീരുമാനിച്ചതു കാര്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറ്റിയെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജെഎംഎം നേതാവും ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഹേമന്ത് സോറനുമായി കർണാടകയുടെ തിരക്കിനിടെയും മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ കഴിഞ്ഞദിവസം ചർച്ച നടത്തി.

കേരളത്തിൽ ബിജെപി ജയിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കും: യച്ചൂരി



ചെന്നൈ ∙ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമെന്നു സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം മുന്നണികൾ പരസ്പരം മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിലും ബിജെപി എങ്ങും ജയിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്നു തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനെ സന്ദർശിച്ചശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary : Boost for opposition unity hurdles in the way