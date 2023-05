കേരള സ്റ്റോറി: ബംഗാൾ നിരോധനം സ്റ്റേ ചെയ്ത് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിവാദസിനിമയായ ‘ദ് കേരള സ്റ്റോറി’യുടെ പ്രദർശനം നിരോധിച്ച ബംഗാൾ സർക്കാർ നടപടി സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. തമിഴ്നാട്ടിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പ്രദർശനവിലക്കില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സത്യവാങ്മൂലം പരിഗണിച്ച കോടതി, സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തിയറ്ററുകൾക്കും കാണികൾക്കും സംരക്ഷണം നൽകാനും നിർദേശിച്ചു.

അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾതന്നെ ഒരു സമുദായത്തിനെതിരായ ദുഷ്പ്രചാരണം അനുവദിക്കില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഹർജികളിൽ തീരുമാനം എടുക്കും മുൻപ് സിനിമ തങ്ങൾ കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഹർജികൾ ജൂലൈ 18നു പരിഗണിക്കും.

സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു ക്രമസമാധാനപ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്നും ഇതു വിദ്വേഷപ്രസംഗത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുമെന്നുമായിരുന്നു ബംഗാൾ സർക്കാരിന്റെ വാദം. ചിത്രത്തിന് അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കെന്നായിരുന്നു തമിഴ്നാടിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർമാതാക്കളുടെ പരാതി. കാണികളില്ലാത്തതുകൊണ്ടു തിയറ്ററുകൾ പ്രദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചതാണെന്നും വിലക്കില്ലെന്നും തമിഴ്നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. പ്രദർശനം തടയുന്ന നടപടികളെ കേന്ദ്രം ശക്തമായി എതിർത്തു. എതിർപ്പുള്ളവർക്കു സിനിമ കാണാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നു സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ, കേരളത്തിൽനിന്ന് 32000 പേർ മതംമാറി ഐഎസിലേക്കു പോയി എന്നതിന് ആധികാരിക രേഖകൾ ഇല്ലെന്നു ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാതാക്കൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇക്കാര്യം എഴുതികാണിക്കാമെന്നും നിർമാതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഉടനടി ഇതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Supreme Court stays the May 8 order of the West Bengal government banning the screening of the film ‘The Kerala Story’ in the State.