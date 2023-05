കോടതികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കരുത്ത്: ജസ്റ്റിസ് കെ.എം. ജോസഫ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ജനാധിപത്യവും നിയമവും സംരക്ഷിക്കാൻ കോടതികൾ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ.എം. ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരു നിൽക്കുന്ന ശക്തികളോടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ അഭിഭാഷകർ മുന്നിൽ നിൽക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ നൽകിയ യാത്രയയപ്പു യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിനു പുറമേ, ജഡ്ജിമാരായ അജയ് രസ്തോഗി, വി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരും വേനലവധിക്കാലത്തു വിരമിക്കും. 3 പേർക്കും സഹജഡ്ജിമാരും അഭിഭാഷകരും ആശംസകൾ നേർന്നു. കീഴ്‍വഴക്കപ്രകാരം, സുപ്രീം കോടതിയിലെ അവസാന പ്രവൃത്തിദിനത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡിനോടൊപ്പം കേസ് കേട്ടു. ഡൽഹിയിലെ തന്റെ ആദ്യ സുഹൃത്തായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ജോസഫ് എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓർമിച്ചു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തുടങ്ങിയ സൗഹൃദമായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ കേസ്, ബിൽക്കീസ് ബാനു കേസ്, വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസ് തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം സർക്കാരിനെതിരെ നിശിത വിമർശനമുയർത്തിയ ജസ്റ്റിസ് ജോസഫിന് ആശംസയർപ്പിക്കുന്നതിൽ അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ.വെങ്കിട്ടരമണി പിശുക്കു കാട്ടിയില്ല. എന്നാൽ, സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ ആശംസ ഒറ്റവരിയിൽ ഒതുങ്ങി.

English Summary: Justice K.M. Joseph says freedom of court strength of democracy